Provincie Groningen minst populair bij Nederlandse vakantiegangers

Onze provincie is bij toeristen de minst populaire van Nederland. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandag is verschenen.

Binnenlandse vakantie

Van alle Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan, ging vorig jaar de kleinste groep naar onze provincie: nog geen half miljoen mensen. Ook Utrecht en Flevoland haalden de miljoen niet. Gelderland was met ruim drie miljoen binnenlandse vakantiegangers de populairste bestemming.

Tekst gaat verder onder grafiek; bron: CBS, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018



Laagste toeristische druk

Ook gemeten naar het aantal overnachtingen van toeristen per vierkante kilometer kent Groningen de kleinste toeristische druk: ruim twee overnachtingen per vierkante kilometer. Daarmee staat onze provincie stijf onderaan. Alleen al de voorlaatste (Friesland) kende vorig jaar twee keer zoveel overnachtingen per vierkante kilometer.

Waar dit aantal in bijna alle provincies groeide tussen 2012 en 2017, was dat in Groningen, samen met Noord-Brabant, niet het geval. Met dit verschil dat ook in Noord-Brabant de toeristische druk al twee keer zo hoog was.

Ondergrenzen

Volgens het CBS zijn cijfers van de toeristische druk ondergrenzen, omdat onder meer het dagtoerisme, accomodaties met minder dan vijf slaapplaatsen en het verblijf in een tweede woning of bij familie/vrienden buiten deze cijfers vallen.



Buitenlandse toeristen

Ook als het gaat om de buitenlandse toeristen sloot Groningen vorig jaar de rij, al zijn de verhoudingen met andere provincies minder verschillend dan bij Nederlandse toeristen. Bovendien groeide het aantal buitenlandse toeristen ten opzichte van 2016 wél met 25 procent tot 181.000 buitenlandse toeristen. Een groot verschil met het aantal Nederlandse toeristen in Groningen, want dat nam met acht procent af. In geen andere provincie is volgens het CBS dit relatieve verschil zó groot.

Dat Noord-Holland zo sterk aan kop gaat komt is overigens niet geheel verrassend, omdat veel buitenlandse toeristen in Amsterdam verblijven.

Tekst gaat verder onder grafiek; bron: CBS, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018



Aantal slaapplaatsen het laagst

Dat Groningen bij toeristen niet het meest in trek is, wordt begrijpelijk als je kijkt naar het aantal beschikbare slaapplekken voor toeristen. Want ook op dit vlak sluit Groningen dit jaar met iets meer dan 25.000 slaapplaatsen de rij. Ter vergelijking: koplopers Noord-Holland en Gelderland kennen beiden ruim 200.000 toeristische slaapplekken.

Bovendien daalde het aantal beschikbare slaapplekken in Groningen op Drenthe na het sterkst, met meer dan 10 procent. Die daling is het sterkst zichtbaar bij het aantal kampeerplekken in onze provincie. Want van alle beschikbare slaapplaatsen voor toeristen komt het grootste deel van kampeerterreinen. Het aantal kampeerterreinen in Groningen daalde vorig jaar met 22 procent tussen 2012 en 2018; de grootste procentuele daling van het land.

?Tekst gaat verder onder grafiek; bron: CBS, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018



Zakelijke toerisme

Groningen moet het volgens het onderzoek van het CBS meer hebben van zakelijk toerisme. Als het gaat om hotels en pensions met minstens vijf plaatsen bleek vorig jaar in ruim de helft van het totaal aantal overnachtingen zakelijke overnachtingen te zijn. Groningen staat daarmee landelijk op plek vier.

Bovendien laat Groningen in het totaal aantal zakelijke overnachtingen de buren Friesland en Drenthe, maar ook Zeeland en Flevoland achter zich.

Bron: CBS, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018



