Zwarte Piet-demonstrante: 'Ik ga geen kinderen bang maken'

De Groningse studente Tirza (22) gaat zaterdag samen met een vriendin demonstreren tegen Zwarte Piet. Vrijdagavond krijgt ze alle informatie van het protest 'Kick Out Zwarte Piet'.

De beslissing om mee te doen aan de demonstratie ging niet over één nacht ijs. 'Demonsteren is een grote stap omdat het een kinderfeest is, daarom hoop ik dat alles vreedzaam verloopt', vertelt Tirza.

Waarom demonstreren?

'Ik ga zeker niet lopen schreeuwen, ik ga geen kinderen bang maken. Ik ben Groninger en ik wil in stilte laten weten dat ik tegen Zwarte Piet ben.'

'Toen ik alle negatieve reacties op Facebook zag, dacht ik gewoon: ik moet demonstreren. Niet heel Groningen is vóór Zwarte Piet. En ik was verbaasd over alle nare reacties, Groningen is toch een heel tolerante stad?', vervolgt ze.

Zenuwachtig voor morgen

Bang is Tirza niet: 'Ik word wel een beetje zenuwachtig van alle berichtgeving, maar bang ben ik niet. Ik lees dingen over voetbalsupporters die komen demonsteren en met eieren gaan gooien. Maar waarom zou iemand eieren naar mij gooien als ik daar alleen maar sta?'

'Ik heb me altijd veilig gevoeld in Groningen en ik hoop heel erg dat dat zo blijft.' Als de demonstraties uit de hand lopen vertrekt ze. 'Ik wil geen kinderfeest verpesten.'

Zelf Zwarte Piet

De Groningse studente is zelf ooit Zwarte Piet geweest. 'Ik schaam me er nu wel voor maar ik had toen geen associatie met racisme, dat is nu wel veranderd.'

Vijf jaar geleden ging het bij Tirza in de klas over Zwarte Piet. 'Ik wilde Zwarte Piet verdedigen, ik vond het totaal geen racisme. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn toch kindervrienden, dacht ik? Maar toen leerde ik dat het er niet om gaat wat ik vind, maar dat er mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet.'

Tirza wil graag duidelijk maken dat ze niet wil dat het Sinterklaasfeest verdwijnt. 'Ik heb niks tegen het Sinterklaasfeest, ik vind het juist een heel mooi feest. Maar de pieten zie ik graag gekleurd worden of met roetvegen.'

Op het verzoek van de geïnterviewde delen we alleen haar voornaam.



