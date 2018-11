Emile 'Tsjakka' Ratelband mag voortaan 'I am Damster' zeggen

De 69-jarige Emile Ratelband mag zijn burgerschap als Damster waar gaan maken: vrijdag gaf hij alvast een heuse housewarming voor zijn nieuwe buren in Appingedam. Verslaggever Ronald Niemeijer kreeg ook een uitnodiging.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Zorgen over morgen

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft signalen opgevangen dat voetbalsupporters de demonstratie van anti-zwartepietbeweging Kick Out Zwarte Piet willen tegenhouden. Verslaggever Robert Pastoor sprak met hem..



2) Op die fiets

Parkeer je fiets 'goud', zodat niemand er last van heeft. Dat is de boodschap van de gemeente Groningen om de overlast van slecht geparkeerde fietsen te verminderen. Daarom worden de komende twee weken Stadjers en studenten die het goede voorbeeld geven, beloond met een goudkleurig zadeldekje.



3) Ontspoorde hobby

Mannen van de ModelRailGroep Veendam werken zich in het zweet om alles op tijd klaar te zetten voor de Noordelijke Spoor- en modelbouwdagen komend weekend.



4) Colin 'Comeback' Mooijman

Zaterdag staat hij als rapper in de landelijke halve finale van Arts Rock. Eerder liet Colin Mooijman zijn rapcarrière links liggen, maar nu is de Stadjer terug op het podium. Mooi man.



5) Kersverse Grunneger

Of hij de gemiddelde leeftijd van Appingedam twintig jaar naar beneden haalt is maar de vraag, maar het pittoreske stadje is wel een BN'er rijker. Emile Ratelband gaf vrijdag een housewarming in zijn nieuwe stulpje tussen de Damsters. Ronald was erbij..



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.