Baggerslib van riooloverstorten is geschikt voor hergebruik

Baggerslib uit sloten en kanalen in de buurt van riooloverstorten kan veilig worden gebruikt voor de aanleg van dijken en wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.

Een jaar lang werd baggerslib dat nabij de riooloverstort uit het Boterdiep bij Doodstil werd gehaald opgeslagen en gedroogd. Dat gebeurde door een combinatie van drainage en droging door zon en wind. De bagger werd opgeslagen in een depot bij Uithuizen. Daar werd ook bagger elders uit het Boterdiep opgeslagen als vergelijkingsmateriaal.

Geschikt voor hergebruik?

De onderzoekers wilden weten hoe snel eventuele ziektekiemen uit de modder van riooloverstorten zouden verdwijnen en of de grond hergebruikt kan worden in plaats van te worden afgevoerd als vervuilde grond.



'Het scheelt veel geld'

Bestuurder Bob van Zanten van Noorderzijlvest is tevreden over de uitkomst. 'Het blijkt dat de bagger schoon is en er nauwelijks ziektekiemen in de grond achterblijven. De grond is daarmee geschikt voor hergebruik. Nu hoeven we het niet meer af te voeren als vervuilde grond, maar kunnen we er dijken mee ophogen en gebruiken bij de aanleg van wegen. Dat scheelt veel geld en vrachtwagenritten.'

