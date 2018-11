Zorgen bij dorpen Delfzijl om bevingsbestendigheid windmolens

De bouw van tweehonderd meter hoge windmolens ten zuiden van Delfzijl is onverantwoord, nu blijkt dat bijna alle woningen in Meedhuizen mogelijk versterkt moeten worden.

Dat zegt het Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl.

34 windmolens

De groep inwoners uit onder meer Meedhuizen, Wagenborgen en Nieuwolda vraagt de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen om de vergunning voor de windparken in te trekken.

In het gebied zijn vergevorderde plannen om windpark Delfzijl Zuid uit te breiden met zestien turbines, met een tiphoogte van ruim tweehonderd meter. Naast Meedhuizen komt windpark Geefsweer met achttien turbines. Tegen de plannen loopt op dit moment een beroep bij de Raad van State.

Risico's

Volgens het Burgerinitiatief lopen omwonenden veiligheidsrisico's, aangezien het gebied door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aangemerkt staat als risicogebied voor aardbevingen.

Daarnaast onthulde RTV Noord donderdag dat vrijwel alle woningen in Meedhuizen mogelijk versterkt moeten worden. Eerst kwam Meedhuizen nog niet voor in de versterkingsplannen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maar door een rekenmodel van de NAM ineens wél.

'Ongeldig'

Volgens Jan Wierenga van het Burgerinitiatief is de veiligheid in het geding, als zich aardbevingen van 5.0 of hoger voordoen in het gebied. 'Wij vragen ons zeer af of de windmolens hier wel tegen bestand zijn. De vergunningen zijn in elk geval verstrekt op basis van verouderde info, en daarom moeten ze als ongeldig verklaard worden', aldus Wierenga.

Daarnaast zijn omwonenden bang voor geluidsoverlast, vermindering van woongenot en waardedaling van hun woning.

De oproep gaat maandag naar de gemeenten Delfzijl, Oldambt, Midden-Groningen en de Provincie.

