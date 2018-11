IJsbeer Noordje viert zesde verjaardag met vlees en mayo

'Er is er één jarig, hoera, hoera', wordt er gezongen door een paar bezoekers bij het ijsberenverblijf in Nortica, in de Emmer dierentuin Wildlands.

IJsbeer Noordje is vrijdag namelijk zes geworden en daarom wordt niet alleen zij, maar ook de andere ijsberen in het zonnetje gezet, schrijft RTV Drenthe.

Tientallen bezoekers zijn komen kijken, nadat Wildlands donderdag op Facebook een tipje van de sluier onthulde toen de cadeaus werden ingepakt.

Cadeaus

Verspreid over het hele verblijf liggen ingepakte cadeaus. Op verschillende stenen is met mayonaise een zes gesmeerd, want ijsberen zijn daar gek op.

Volgens dierverzorger Sandra Alting zijn het niet zomaar cadeaus. 'We hebben vlees en brood, maar ook roomboter verstopt', legt ze uit. 'Op deze manier proberen we ze ook uit te dagen om natuurlijk gedrag te laten zien.'

Feestje

Vooral bij een ijstaart, die door het koude weer van vandaag vastgevroren was, kwam dat goed naar boven. 'We zien echt dat ze dan slaan op het ijs met hun poot', vertelt Alting. 'Dat doen ze bij de Noordpool ook om een wak te slaan. Hier zijn ze nog wel even zoet mee. We maken er een feestje van vandaag.'