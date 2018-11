Sarèl de Jong vecht op bekend terrein om wereldtitel kickboksen

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen vecht zaterdagavond in MartiniPlaza in Stad opnieuw om een wereldtitel. In de klasse tot 61 kilogram is de Duitse Samira Kovacevic de tegenstander.

De Jong heeft goede herinneringen aan MartiniPlaza. In juni won ze daar haar eerste wereldtitel in haar nog jonge carrière. Toen een klasse hoger: tot 65 kilogram. 'Ik weet nu al een beetje hoe het is enzo maar het blijft spannend', zegt ze na de weging.

'Afvallen was geen probleem'

Haar gewicht is in orde een dag voor ze de ring in stapt. Meteen na het weegmoment eet ze een reep en neemt ze een paar slokken sportdrank. Niet dat ze zichzelf heeft uitgehongerd, maar ze kan wel even wat energie gebruiken. 'Ik heb gewoon iets minder gegeten. Het afvallen was geen probleem. Je weet waar je het voor doet natuurlijk.'

'Ze moet gewoon geen kans krijgen'

Haar tegenstander komt later op het toneel. Ze stond in de file. Ook zij voldoet aan het gewicht. Net als De Jong weegt ze 60,4 kilogram. De Groningse weet niet veel van de Duitse. 'We hebben niet heel veel van haar bekeken. Als ik gewoon mijn ding doe met snelle lowkicks en veel beweging, dan moet het goedkomen. Ze moet gewoon geen kans krijgen.'

In de ogen kijken

Nadat Kovacevic gewogen is volgt nog de traditionele 'staredown'. Beide vrouwen kijken elkaar zeven seconden lang recht in de ogen. De toon voor de partij is gezet. De Jong stapt zaterdagavond om half tien in de ring.

