Project dat 'aardgas' zonder bevingsgevaar maakt grijpt naast de prijzen

Het project van de Hanzehogeschool Groningen waarbij 'aardgas' gemaakt is waarvoor niet in de grond geboord hoeft te worden, is niet in de prijzen gevallen bij de RAAK-awards.

Dat is een prijs voor toonaangevend en praktijkgericht onderzoek op een Nederlandse hogeschool. De winst was voor het project Fit to Perform van Codarts Rotterdam, een onderzoek dat zich richt op de gezondheid van podiumkunstenaars. Het Groningse project greep ook naast de publieksprijs.

Wat hebben de onderzoekers gedaan?

Onderzoekers van de Hanzehogeschool slaagden erin op laboratoriumschaal elektriciteit om te zetten in gas. Dit gas is net zo geschikt om huizen te verwarmen en mee te koken als het aardgas in de bodem.

Meer onderzoek nodig

Tot nog toe hebben de onderzoekers de omzetting naar gas alleen in het laboratorium voor elkaar gekregen. Vraag is of het ook op grote schaal kan lukken.

'Daarvoor hebben we meer onderzoek nodig. We moeten het opschalen. Theoretisch moet het kunnen', zei Lector Life Sciences en Duurzame energie Jan-Peter Nap daarover eerder tegen RTV Noord.

Lees ook:

- Hanzehogeschool ontwikkelt 'aardgas' zonder bevingsgevaar