Aan het werk dankzij het 1000-banenplan: 'Ik vergooide mijn leven'

Stagiair KlaasJan Oosterveld (23) uit Veendam kreeg een opleiding dankzij het 1000-banenplan. 'Ik was mijn leven aan het vergooien. Door timmerman te worden hoop ik het weer op de rails te krijgen'.

Dankzij dit plan dat zich richt op de werkgelegenheid in het bevingsgebied zijn 150 mensen aan een baan geholpen. Dat blijkt uit gegevens van Werk in Zicht, een samenwerkingsverband van gemeenten, het UWV en sociale werkbedrijven.

De mensen die zijn meegeteld hebben in het eerste kwartaal van dit jaar via het plan werk gevonden. Ze werken minstens een half jaar lang, 24 uur per week. Mensen die niet zo'n baan hebben, maar onbetaald werken of later instroomden, zijn niet meegeteld. In totaal waren in het eerste kwartaal 172 mensen via het plan aan een baan begonnen.

Optimisme

'We zijn heel goed bezig', zegt Carolien Doesburg. Ze is projectleider van het 1000-banenplan. 'Dat komt natuurlijk omdat de economie aantrekt, maar ik ben optimistisch gestemd. Misschien hebben we straks meer!'

Het doel is om tot 2022 duizend mensen via het plan aan het werk te krijgen. Het plan slaagt als gemiddeld 63 mensen per kwartaal aan een baan zijn geholpen.

Aardbevingsgebied

Bij het 1000-banenplan ligt de focus op de bouw en techniek. Door de herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied liggen in die sectoren namelijk de banen voor het grijpen. Om werkzoekenden en werkgevers in dit gebied ervan te laten profiteren, had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 ruim zes miljoen euro toegezegd.

'Om die subsidie te ontvangen moeten we tussen de 150 en 200 personen aan een duurzame baan helpen', zegt Doesburg. Scholingstrajecten worden op dit moment achteraf vergoed met subsidie.

Maar als de banen voor het grijpen liggen, is een 1000-banenplan dan wel nodig? Doesburg zegt van wel.

'Mensen die al kunnen lassen of timmeren hebben straks werk. Maar omdat de economie aantrekt zijn meer arbeidskrachten nodig,' zegt ze. Omdat de vraag naar vakmensen zo hoog is kunnen ook mensen die vlak bij de aardbevingsregio wonen zich voor het plan inschrijven. 'Wij proberen de mensen die ver van de arbeidsmarkt staan erbij te betrekken. Maar dan moeten ze wel geschoold worden.'

'Ik was mijn leven aan het vergooien'

Een van hen is Veendammer KlaasJan Oosterveld. Hij wil timmerman worden. 'Ik had persoonlijke problemen die begonnen toen mijn beste vriendin stierf. Ik was mijn leven aan het vergooien. Door timmerman te worden hoop ik mijn leven weer op de rails te krijgen.'

Oosterveld was werkloos en depressief. Om uit het slop te raken schreef hij zich op aanraden van zijn moeder in op kansrijkberoep.nl. Hij wist niet meteen welk beroep hij wilde.

'Ik volgde de keuzecarrousel. Daarin kon ik in een week tijd allerlei beroepen uitproberen. Zo wist ik dat ik timmerman wilde worden.'

Doel in het leven

Oosterveld leerde het vak bij opleidingsbedrijf SSPB. Op het moment doet hij stage bij een bouwbedrijf dat gevestigd is in de aardbevingsregio. 'Hierdoor weet ik wel waar ik heen wil met mijn leven!'

Hoe werkt het banenplan?

Het 1000-banenplan is bedoeld voor werkzoekenden met of zonder uitkering en mensen die zich willen omscholen. Minstens zeshonderd kandidaten zouden uit de Participatiewet moeten komen, die is ingevoerd om mensen die het zonder ondersteunding niet redden op de arbeidsmarkt te helpen met het vinden van werk. Daarnaast zouden ook tweehonderd mensen uit de WW erbij betrokken worden. Belangstellenden moeten zich inschrijven op de website kansrijkberoep.nl. Vervolgens worden ze door middel van passende scholings- en werktrajecten klaargestoomd voor een baan in de bouw of techniek. Die trajecten zijn op de kandidaten toegespitst. Het kan zijn dat ze een bestaand programma volgen, maar het kan ook zijn dat in overleg met een werkgever een nieuw programma wordt ontwikkeld. Als iemand het nog niet weet, zoals Oosterveld, dan kunnen ze de keuzecarrousel volgen. Verder kunnen werkgevers gedwongen worden zo iemand aan te nemen via een regionale aanbestedingskalender. Publieke partijen zoals gemeenten vullen die kalender in. In de aanbestedingen zit een zogeheten social return verplichting. Als een bouwopdracht aan een bedrijf wordt toegewezen, dan kan het contractueel verplicht worden om een werkzoekende te scholen of om een percentage van het bedrag te investeren.



