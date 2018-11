Raadsoudsten doen noodkreet: Kom stemmen op 21 november

Rosita van Gijlswijk en Inge Jongman, de twee raadsoudsten van de gemeenteraad van Groningen, luiden de noodklok. Ze maken zich grote zorgen over de opkomst tijdens de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Jongman vertegenwoordigt al zestien jaar het gedachtegoed van de ChristenUnie in de raad, Van Gijlswijk doet dat al achttien jaar voor de SP.

'Bij reguliere verkiezingen is de opkomst al niet erg hoog, zo'n 55 procent. Met herindelingsverkiezingen (zoals die van 21 november - red.) is dat 45 procent. Dat betekent dat een heel groot deel van de stad zich niet laat vertegenwoordigen door de raad en dat is zorgelijk', zegt Jongman.

De huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gaan vanaf 1 januari verder als Groningen, vandaar dat er gestemd moet worden. Er zijn volgende week ook verkiezingen in de nieuw te vormen gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier.

Juist nu stemmen

Volgens de twee stadse politica's is het van groot belang om juist nú naar de stembus te gaan.

'De gemeenteraad heeft invloed op het leven van mensen', betoogt Van Gijlswijk. 'De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk hoeveel belasting er betaald moet worden, of er sportvelden worden aangelegd en hoe het zit met de veiligheid in het dorp. Het gaat dus wel echt ergens over. Mensen die niet gaan stemmen laten het toe dat andermans stem zwaarder telt.'

Gemis landelijke aandacht

Van Gijslwijk mist bij deze herindelingsverkiezing de landelijke aandacht: 'Dat is iets wat we weten, maar het is wel heel erg slecht voor de lokale politici. Want in hoeverre zijn zij democratisch gelegitimeerd als de opkomst erg laag is?'

Beiden hebben de opkomst de laatste jaren zien dalen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen in Groningen werden gehouden in 2014. De politica's zijn in de cijfers gedoken.

Van Gijlswijk: 'Tussen 1994 en 2014 is het aantal mensen dat een stem uitbrengt gedaald met 9,5 procent.'

Zorgelijk

De dalende trend baart ze zorgen, vooral omdat ze denken dat veel inwoners van de nieuwe gemeente Groningen niet weten hoeveel de politiek kan betekenen voor de inwoners.

'Ik gaf een rondleiding aan leerlingen van het Alfa-college', zegt Inge Jongman. 'Bijna niemand van hen ging stemmen. Toen vroeg ik wie er voetbalde, dat waren er nogal wat. Toen zei ik ze: het is de gemeente die besluiten neem over de voetbalvelden. Toen merkte je dat er ineens interesse kwam om te gaan stemmen.'

