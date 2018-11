Hulpdiensten oefenen in Zuidwolde gevolgen zware aardbeving

Het is nu nog rustig in Zuidwolde. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Zuidwolde staat in het teken van een grootschalige oefening. De hulpdiensten oefenen deze zaterdag in het dorp de gevolgen van een zware aardbeving.

In het scenario wordt uitgegaan van een aardbeving met een kracht van meer dan 4.5 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving ligt in de kern van het aardbevingsgebied, maar de oefening richt zich op de gevolgen in Zuidwolde.

In de ochtend richt de oefening zich vooral op zelfredzaamheid van de bewoners en kleinschalige hulpverlening. De hulpdiensten kunnen tenslotte niet meteen na de beving massaal aanwezig zijn.

Later op de dag rukken de hulpdiensten wel massaal uit. Dan komen er meerdere brandweerwagens, ambulances, politieauto's, voertuigen van Defensie en andere specialistische teams met onder meer reddingshonden naar Zuidwolde.

De oefening duurt de hele dag.

