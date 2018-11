Debutant Zeefuik met Jong Oranje onderuit; 'grote' Oranje wint

FC Groningen-speler Deyovaisio Zeefuik heeft zijn debuutwedstrijd in het shirt van Jong Oranje tegen Jong Duitsland verloren. De Duitsers waren met 3-0 te sterk voor het elftal van voormalig FC-coach Erwin van de Looi.

Jong Oranje niet naar EK

Aangezien Jong Oranje zich niet heeft geplaatst voor het EK van 2019, koos Van de Looi voor een jonge selectie. Daarmee wil hij zich al voorbereiden op de kwalificatie voor de volgende Europese titelstrijd. Naast Zeefuik stonden er vier andere debutanten in de basis. Jan Hoekstra, derde keeper van FC Groningen, bleef op de bank.

Nederlands Elftal

Het 'grote' Oranje won met voormalig FC'ers Virgil van Dijk en Daley Blind in de basis met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk.

Oranje is door de stunt zeker van de status van groepshoofd bij de loting voor het kwalificatietoernooi van het EK van 2020. De ploeg van Ronald Koeman handhaaft zich ook in de hoogste divisie van de volgende editie van de Nations League. Als Nederland maandag minimaal gelijk speelt tegen het gedegradeerde Duitsland, dan strijdt het volgend jaar zomer met drie andere ploegen om de eindzege in de Nations League.

'Exceptioneel goed'

'Wat deze spelers vanavond hebben laten zien, is exceptioneel goed', zei Koeman bij de NOS. 'We hebben nu zes punten en krijgen maandag de kans om deze groep te winnen. Dat had niemand verwacht, ik zelf ook niet.'



