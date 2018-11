Debutant Zeefuik met Jong Oranje onderuit tegen Duitsland

FC Groningen-speler Deyovaisio Zeefuik heeft zijn debuutwedstrijd in het shirt van Jong Oranje tegen Jong Duitsland verloren. De Duitsers waren met 3-0 te sterk voor het elftal van voormalig FC-coach Erwin van de Looi.

Aangezien Nederland zich niet heeft geplaatst voor het EK van 2019, koos Van de Looi voor een jonge selectie. Daarmee wil hij zich al voorbereiden op de kwalificatie voor de volgende Europese titelstrijd. Naast Zeefuik stonden er vier andere debutanten in de basis. Jan Hoekstra, derde keeper van FC Groningen, bleef op de bank.

Doelpunten

De Duitsers kwamen na een kwartier op voorsprong, door een benutte strafschop van Philipp Ochs. De penalty was toegekend na hands van Dani de Wit. Na bijna een uur maakte Abdelhamid Sabiri er 2-0 van. Törles Knöll zorgde voor nummer drie. Hij scoorde in de rebound, nadat doelman Justin Bijlow in eerste instantie nog redding had gebracht.

Lees ook:

- FC Groningen-duo geselecteerd voor Jong Oranje