Verkiezingsdebat: Zijn de partijen van Het Hogeland lokaal genoeg en wat zijn de verschillen?

Ondanks dat de partijen veel overeenkomsten hebben, probeerden de lijsttrekkers toch duidelijk te maken welk verschil ze willen maken in de nieuwe gemeente Het Hogeland: Een fusie tussen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Aanstaande woensdag zijn de herindelingsverkiezingen. In Het Hogeland College in Warffum vond daarom een verkiezingsdebat plaats.

Videoboodschap van premier

Het debat begon met een videoboodschap van de minister-president Mark Rutte, gericht aan de inwoners van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Hij riep hen op om te gaan stemmen en zei dat het vernielen van posters echt niet kan. Ook de commissaris van de Koning René Paas (CDA) deed een oproep om naar de stembus te gaan.



Niet lijnrecht tegenover elkaar, maar gezamenlijk aan een tafel verwoorden de negen lijsttrekkers hun standpunten tijdens het slotdebat. Gespreksleiders Koos Bijlsma (Dagblad van het Noorden) en Cees van de Meent (HogelandNieuws) prikkelden de lijsttrekkers met vragen en opmerkingen. Eén daarvan: zijn de partijen wel goed vertegenwoordigd vanuit de regio en hebben ze wel genoeg kennis van zaken over het gebied?

Lokaal genoeg?

Zo heeft gemeentebelangen weinig mensen uit De Marne op de lijst. 'Dat komt omdat wij niet van oorsprong actief zijn in die gemeente. En dan kan je wel een advertentie zetten en iedereen die reageert op de lijst zetten maar wij hebben gezegd dat iemand een half jaar lid moet zijn van de partij', vertelt Eltjo Dijkhuis. Hij vindt dat mensen op de lijst ook goede politieke betrokkenheid moeten hebben.

Hogeland Lokaal Centraal kreeg dezelfde vraag. Deze partij heeft geen mensen uit Bedum en Eemsmond op de lijst. 'Ik ken het gebied uitermate goed en de rest van de mensen op de lijst ook' stelde lijsttrekker Nico Werkman.



Weten wat er speelt

Ook aan de lokale kennis van de VVD werd getwijfeld. In een facebook bericht op de pagina van de partij wordt een streep gezet door de realisatie van de multifunctionele accommodatie De Tirrel. Een gebouw wat de inwoners graag willen. Volgens lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard was het standpunt over De Tirrel 'uit zijn context gehaald' en 'niet goed overgekomen'.

De verschillen

Partijen waren op veel vlakken eens. Dat voorzieningen in het dorp moet blijven, dat rust en ruimte belangrijk zijn, voorzieningen in de kleine dorpen zoveel mogelijk moeten blijven en dat er geen kerncentrale in de Eemshaven moet komen.

Ook over de aardbevingen waren de partijen het eens. Er moet een front richting Den Haag gevormd worden.

Toch waren er soms verschillen te ontdekken. Waar Gemeentebelangen veelal met concrete plannen kwam, zoals een campus voor studenten uit Groningen. Laat het CDA het plannen maken liever aan de inwoners en de ondernemers zelf. 'Wij willen luisteren naar wat die te zeggen hebben en daar moet het initiatief liggen', aldus CDA lijsttrekker Kristel Rutgers.

Scholen

Ook kwam de vestiging van Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn ter sprake. Die moet mogelijk sluiten omdat het schoolbestuur een sterke VMBO school in Winsum wil realiseren. 'Kwaliteit gaat voor afstand. Als mensen verder moeten rijden voor een goede school dan heeft men dat er wel over', aldus lijsttrekker Anne Marie Smits.

De PvdA pleitte voor een grote VMBO campus in Het Hogeland met betere aansluiting op MBO en het werkveld.

Als één van de laatste punten kwam toerisme aan bod. Daar vonden de partijen elkaar ook weer in. Het gebied moet nog aantrekkelijker gemaakt worden voor toeristen om te komen.

Lees ook:

- 'Er moet één toeristenorganisatie komen in Het Hogeland'

- Raadsoudsten doen noodkreet: Kom stemmen op 21 november

- Verkiezingen 21 november: Bereid je hier voor!