Nieuwe brug bij Aduard ligt op de plek (update)

De nieuwe hefbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard ligt op de plek. Het gevaarte werd met behulp van een aantal drijvende kranen op de plek gehesen.

Rond half vier lag de brug op de plek waar hij moest liggen; enkele uren later dan gepland.

'Het is een heel gepuzzel, dat kost tijd', zegt projectleider Bert Katerborg van de provincie. 'Je moet heel voorzichtig manoeuvreren. Het gaat niet om millimeters, wel om centimeters.'

Tijdens de werkzaamheden stond er publiek langs de kant. 'Een paar diehards zijn ondanks de kou de hele tijd gebleven', zegt Katerborg met bewondering. 'En we hadden natuurlijk ook concurrentie van de intocht van Sinterklaas.'

Zondag weer scheepvaart

Monteurs zijn nog bezig met de brug, zondagochtend vroeg gaat het Van Starkenborghkanaal weer open voor scheepvaartverkeer.

Rondweg

De nieuwe brug is een belangrijk onderdeel van de rondweg bij Aduard. Deze brug vervangt de oude hefbrug uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Door de rondweg wordt het een stuk rustiger op de doorgaande weg door het dorp, waar nu in de spits geregeld lange rijen auto's staan.

De brug ligt er nu, maar de rondweg is nog niet klaar. 'De rondweg is op 1 juni klaar, maar we gaan ons best doen om hem eerder af te krijgen', belooft Katerborg.

Dit bericht is aangevuld met quotes van projectleider Bert Katerborg.



Lees ook:

- Nieuwe brug vaart als 'onderzeeër' naar Aduard