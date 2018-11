Eén aanhouding bij intocht Sint; burgemeester 'heel erg blij' dat het niet uit de hand liep

Tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen is één iemand aangehouden, vanwege het gooien van vuurwerk.

Dat gebeurde op het Emmaplein, waar tegenstanders van Zwarte Piet mochten demonstreren. Op die plek was een confrontie tussen de ongeveer veertig actievoerders tegen Zwarte Piet en een groep die de demonstratie wilde verhinderen. Volgens de gemeente ging dat om zo'n tachtig mensen. Daaronder ook een groep voetbalsupporters.

Burgemeester prijst politie

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen prijst het optreden van de politie, die de twee groepen scheidde.

'Ik ben heel erg blij dat de demonstraties niet uit de hand zijn gelopen. Er is natuurlijk wel wat gebeurd, maar dat had geen overheersend effect. De kinderen hebben er weinig van meegekregen.'

Grimmig

Even leek het grimmig te worden, toen voetbalsupporters lucht kregen van het protest tegen Zwarte Piet. 'De politie heeft ze netjes gescheiden. De voetbalsupporters waren wel met wat meer mensen, ze hebben ook echt geprobeerd bij de anti-demonstranten te komen. De politie moest dus hier en daar wat optreden. Maar dat is echt beperkt gebleven.'

Ik vind het jammer dat men meningsverschillen over Zwarte Piet op zo'n moment uitvecht Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Maatschappelijke discussie

'De kinderen hebben een mooie middag gehad, maar ik vind het jammer dat men meningsverschillen over Zwarte Piet op zo'n moment uitvecht. Het is een maatschappelijke discussie die we verder moeten brengen. Maar eigenlijk is het in Groningen heel erg netjes verlopen.'

'We zien dat er iets leeft in de samenleving', zegt Den Oudsten over de discussie rond Zwarte Piet. 'Iets wat ook groepen tegen elkaar opzet. Daar moeten we als bestuurders met elkaar over nadenken. Hoe kunnen we dat beter reguleren? Dus misschien meer gesprekken erover. Kijken of je toch samen tot een opvatting kan komen; maar dat zal een kwestie van de lange adem zijn vermoed ik.'



Niet alleen voetbalsupporters

Den Oudsten zegt dat de groep die de confrontatie zocht waarschijnlijk niet louter uit voetbalsupporters bestond. 'We hebben de indruk dat er ook andere mensen bij zaten. We hebben daarvoor zelfs vanuit België gekregen. Maar zeker weten doen we het niet. Velen droegen capuchons en sjaals, dan herken je ze niet meer.'

'We hebben wel gezien dat harde kernen van voetbalverenigingen landelijk hebben afgesproken om hier op te treden.'

Er zijn ook signalen dat er leden van Satudarah uit Appingedam bij waren. 'Maar ik weet dat niet zeker', zegt Den Oudsten. 'Voor ik zeg dat het waar is, moet het eerst geverifieerd worden. En dat is op dit moment niet bekend.'

Dit bericht is aangevuld met een uitgebreide reactie van burgemeester Den Oudsten

Lees ook:

- Lees terug: intocht van Sinterklaas in Groningen