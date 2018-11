Eén aanhouding tijdens intocht Sinterklaas in Stad

Tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen is één iemand aangehouden, vanwege het gooien van vuurwerk.

Dat gebeurde op het Emmaplein, waar tegenstanders van Zwarte Piet mochten demonstreren. Op die plek was een confrontie tussen de ongeveer veertig actievoerders tegen Zwarte Piet en een groep die de demonstratie wilde verhinderen.

Volgens de gemeente ging dat om zo'n tachtig mensen. Daaronder ook een groep voetbalsupporters.

Burgemeester prijst politie

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen prijst het optreden van de politie, die de twee groepen scheidde.

'Door de goede inzet van de politie waren we in staat om, ondanks de gespannen sfeer tussen beide kampen, het kinderfeest ongestoord door te laten gaan. Buiten het Emmaplein is de sfeer feestelijk en ontspannen. En dat was ook ons doel.'

