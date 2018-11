Expeditie Grunnen verwelkomt Sinterklaas

Hij komt... Hij komt! Het busje van Expeditie Grunnen rijdt in Veendam langs de intocht van Sinterklaas. Langs de kade verwelkomt het team van het tv-programma de Sint en zijn pieten en doet nog een dansje.

Ook rijdt het busje door Veendam waar dit weekend de Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen plaatsvinden. Liefhebbers van treintjes, miniatuurvoertuigen en modelbouw komen daar samen om hun passie te delen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Grootschalige aardbevingsoefening in Zuidwolde

- Met een kastje op pad in Sappemeer

- Citruspersverzameling in Schildwolde

- Winterfair in Warffum

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!