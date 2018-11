Tevreden gezichten bij hulpdiensten na oefening in Zuidwolde

Niet eerder oefenden zoveel hulpdiensten met elkaar de gevolgen van een zware aardbeving in het gebied zelf. Nu de oefening er op zit, overheerst de tevredenheid.

'We hebben alle elementen die we wilden oefenen, kunnen oefenen', kijkt directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio terug op de dag. Ze refereert aan de zelfredzaamheid van inwoners, maar ook aan de complexiteit van het samenwerken tussen al die verschillende hulpdiensten en instanties.

In de ochtend stonden de inwoners van Zuidwolde er vooral alleen voor. De hulpdiensten waren nog niet beschikbaar. 'Het is heel interessant om te zien', zegt Mansveld. 'Je laat mensen iets doen die dit niet gewend zijn.'

Hulpdiensten flink uitgerukt

In de middag rukten de hulpdiensten juist flink uit met meerdere wagens van onder meer de brandweer, ambulance, politie, Defensie en speciale zoekteams.

'We hebben een drone in de lucht gehad van Defensie om te kijken hoe snel je een gebied overziet. De brandweer met verschillende functies voor een gaslek, een beknelling en brand. VodafoneZiggo voor de communicatie die is weggevallen. Dit soort dingen oefen je niet bij een grote brand of een ontspoorde trein, maar wel hier.'

En nu?

Als het aan Mansveld ligt, oefenen de hulpdiensten vaker tussen de inwoners van het gebied. 'Want uiteindelijk ben je zelf - of is je buurman - de eerste hulpverlener.'

