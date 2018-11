Rapper uit Stad maakt jongensdroom waar: optreden in Paradiso

'Het is echt ongelooflijk, ik had de tranen in mijn ogen staan. Dit betekent heel veel voor me.' De droom van rapper Colin Mooijman uit Stad kwam zaterdag uit door het winnen van de halve finale van Art Rocks in Assen: hij mag optreden in poptempel Paradiso in Amsterdam.

Vrijdagavond vertelde hij op TV Noord in Noord Vandaag al wat dat voor hem zou betekenen. 'Dat is echt een jongensdroom. Toen ik begon met hiphop luisteren en het later ook ging maken, heb ik daar optredens gezien van grote helden als The Roots en Mos Def.'

Museumbezoek stimuleren door muziek

Een dag later wonnen hij en zijn bandleden de halve finale van Art Rocks, in het Drents Museum in Assen. Het idee van de wedstrijd is om meer jongeren naar musea te trekken, door muziek te maken over kunstwerken.

Mooijman koos voor het schilderij Thalheim van Hermann Markard. 'Je kon voor zeven musea kiezen, ik koos voor het Drents Museum. Dat is lekker dichtbij. Dus het begon heel praktisch. Maar toen ik zag welke werken ze aanboden, raakte dit schilderij me direct. Ik wist meteen wat ik ermee wilde doen.'

'Muziek maken is heel kwetsbaar'

Hij schreef het lied 'Het is goed zo'. Mooijman sloot daarmee een lastige periode af, waarin hij zelfs een tijdje niet meer durfde op te treden. 'Op een of andere manier voelde ik me niet meer comfortabel met wat ik aan het doen was en wat mijn passie was. Muziek maken is een heel kwetsbaar iets. Ook in die heel stoere hiphopscene.'

'Het was niet zo dat ik me op het podium niet meer prettig voelde, maar alles eromheen. Meer op straat, zo van : 'Hé, dat is die rapper'.'

Hij pakte de draad toch weer op. 'Vrienden zeiden ook: stel je niet zo aan, je bent goed!'

'Het kwam van ver'

En nu mag hij zijn jongensdroom vervullen. 'Het ging diep, het kwam van ver; dit betekent veel voor me. Mijn ouders waren erbij, mijn vriendin, mijn vrienden. Het ging echt heel goed', blikt hij terug op het optreden. 'Maar de andere muzikanten waren ook heel goed. Het waren totaal verschillende stijlen, dat maakt het lastig te vergelijken.'

Op naar de finale

De finale van Art Rocks is op 23 januari. 'Ik denk er nu al over na hoe het in Paradiso nóg beter kan gaan. En ik ga hier ook wel even rustig van genieten. Ik ga nu niet de stad in en dan helemaal los of zo.'

Vrijdag deed Colin Mooijman zijn verhaal in Noord Vandaag: