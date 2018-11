Gronings architectenbureau wint Friese prijs

Het winnende gebouw in IJlst (Foto: Provincie Fryslân)

Architectenbureau Onix NL uit de Stad Groningen heeft de Vredeman de Vries Prijs voor architectuur gewonnen. Het won met het ontwerp voor museum en werkplaats Houtstad in IJlst.

De prijs wordt uitgereikt door de provincie Fryslân, dit jaar voor de tiende keer. De jury toonde zich onder de indruk van het ontwerp, dat door architect Haiko Meijer is gemaakt.

Mienskip

Uit het juryrapport: 'Het is een bouwwerk dat respectvol omgaat met de oude houtzaagmolen en zijn directe omgeving. Het is een gebouw van de architect, het museum maar zeker ook van de hele gemeenschap van IJlst. Het is de ultieme gebouwde vorm van de mienskip.'

Geldbedrag

De opdrachtgever en architect Meijer ontvingen samen een bedrag van 5000 euro en een oorkonde.

