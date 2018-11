Sarèl de Jong pakt opnieuw wereldtitel in MartiniPlaza

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen heeft zaterdagavond een wereldtitel gepakt in de klasse tot 61 kilogram. De Duitse Samira Kovacevic was de tegenstander.

Winst in vijf rondes

Op het Enfusion-gala in MartiniPlaza wist ze het in vijf rondes van twee minuten te doen. Ze pakte de titel op Enfusion van Glorious Heroes in MartiniPlaza. In juni pakte ze daar haar eerste wereldtitel, toen in een gewichtsklasse hoger (65 kg).

Podcast

Maandag is De Jong te gast in de RTV Noord podcast De Koffiecorner. Die zal in de loop van de ochtend te beluisteren zijn.

