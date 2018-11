Deel dit artikel:













Woning in Nieuw Scheemda door brand verwoest De vlammen slaan uit het dak (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Een woning aan het Zijldieppad in Nieuw Scheemda is in de nacht van zaterdag op zondag door brand verwoest. De brandweer slaagde erin de aanbouw te behouden.

Er vielen volgens een woordvoerder van de brandweer geen gewonden. De brand brak rond drie uur in de nacht uit. Bewoner in veiligheid De politie was als eerste ter plaatse, de bewoner van het huis had zichzelf toen al in veiligheid gebracht. Aanvankelijk rukte de brandweer uit met twee wagens, maar de tweede kon terug naar de kazerne in Scheemda toen bleek dat er niemand meer in het huis was. De brandweer aan het blussen (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)