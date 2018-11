Carnavalsvereniging Oldeclooster geeft gemeente speciale onderscheiding

Het is een eer om hem te krijgen: de Cloostermop. Het heeft het bestuur van de carnavalsvereniging Oldeclooster uit Kloosterburen behaagd de onderscheiding dit jaar uit te reiken aan de scheidende burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne. Als dank voor de jarenlange goede samenwerking.

De gemeente De Marne houdt namelijk op te bestaan vanwege een fusie met Bedum, Winsum en Eemsmond. Op 1 januari ontstaat de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Uit handen van Prins Henk I mocht het college de Cloostermop in ontvangst nemen. Dat gebeurde in het Kronkelhoes tijdens het openingsfeest van het carnavalsseizoen 2018.

Groot compliment

De mop is een baksteen met veel symbolische waarde. Het is een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan een persoon of groep die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de inwoners van Kloosterburen.

De collegeleden vinden het een eer om tot Ridders in de orde van de Cloostermop benoemd te worden.



Grootvorst

Ook heeft de carnavalsvereniging besloten inwoner Betto Smit te bevorderen tot grootvorst van de vereniging. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en zijn aanverwante commissies.

De nieuwe Prins carnaval in Kloosterburen wordt op zaterdag 5 januari bekendgemaakt tijdens het proclamatiebal. Carnaval is van 1 maart tot en met 5 maart in het Kronkeldörp.

Lees ook:

- Carnaval in Kloosterburen: Levensgrote fruitschaal, Nijntje en Formule 1

- Carnavalsvereniging is naarstig op zoek naar confetti