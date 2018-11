Deel dit artikel:













Verkeerslichten Julianaplein doen het niet; onbekend wanneer ze weer werken De verkeerslichten werken niet (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De verkeerslichten bij het Julianaplein in Stad doen het niet. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het nog onduidelijk tot wanneer dat duurt. Het probleem zit in een schakelkast.

Het probleem in de schakelkast is hardnekkig. De eerste monteur die ter plaatse kwam kreeg het niet opgelost, inmiddels zijn er meer monteurs mee bezig. Volgens een woordvoerder van de politie was er kort nadat de lichten uitvielen sprake van chaos. Dat was rond het middaguur. Verkeersregelaars Het verkeer wordt geregeld door vijf verkeersregelaars. 'Dat gaat goed, het verkeer heeft er geen last van en rijdt goed door', zei de woordvoerder van Rijkswaterstaat rond half vier zondagmiddag.