Be Quick moet de punten aan Hollandia laten

Djarni Leidelmeijer in balbezit namens Be Quick (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Be Quick heeft de overwinning van vorige week tegen Fortuna Wormerveer geen vervolg kunnen geven. Op eigen veld was zondagmiddag Hollandia met 3-1 te sterk voor de formatie van coach Steven Wuestenenk.

Gemiste aansluiting

Hierdoor mist Be Quick de aansluiting met de middenmoot en blijft vijftiende en voorlaatste met acht punten uit elf wedstrijden in de hoofdklasse. In een aantrekkelijke eerste helft voetbalden beide ploegen op een goed niveau.

Scherp begin Hollandia

Hollandia begon heel scherp en kwam na acht minuten spelen al op voorsprong door een treffer van Thomas de Jong die de bal slim achter doelman Bram Pikkemaat wist te schieten. Net op het moment dat de thuisploeg overlopen dreigde te worden viel de gelijkmaker.

Hoofdrol Bentum

Uit een voorzet op maat van Toufik Faraouni was het Arnoud Bentum die de bal na een klein kwartier prachtig tegendraads achter Nick van Santen kopte. Bentum verprutste daarna een grote kans op de tweede Groningse treffer. Hij kwam door over de zijkant, twijfelde over het vervolg en gaf de bal daardoor net te scherp voor op Nagesh Amatsaleh.

Minder finesse

Na rust zat er minder structuur in het spel van beide ploegen. Het was dan ook tekenend dat de gasten uit een vrije trap weer op voorsprong kwamen. Invaller Bart Groot schoot twintig minuten voor tijd raak. De thuisploeg kwam nauwelijks tot een slotoffensief en moest het hoofd definitief in de schoot werpen toen Jay Simons het duel twee minuten voor tijd definitief besliste.

Programma

Volgende week zaterdag speelt Be Quick de Noordelijke Derby tegen Achilles 1894 dat op de negende plaats staat met vijftien punten uit elf duels. Wederom een kans voor de Groningers om weg te komen van de onderste plaatsen. Aftrap in Assen om 19.30 uur.

