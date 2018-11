Speeddate bij de kapper: Berend en Dineke geknipt voor elkaar

Een half jaar geleden zag het leven van Berend Fledderman uit Tjuchem er heel anders uit. Net gescheiden en een burn-out. Om weer met anderen in contact te komen deed hij mee aan een actie van de kapper: speeddaten. En daar ontmoette hij Dineke.

Presentator Derk Bosscher van het televisieprogramma Expeditie Grunnen trof in april de pas gescheiden man op de fiets in Tjuchem.

Geëmotioneerd vertelde Berend over zijn scheiding en hoe moeilijk hij het had. Een half jaar later stuurt hij Derk een vrolijk berichtje: hij heeft zijn liefde gevonden en iedereen mag dat weten.

Zware periode

Het busje van Expeditie Grunnen rijdt het verliefde stel tegemoet. Hand in hand en met een grote lach op hun gezicht komen Berend en Dineke hun woning uit.

'Dit had ik een half jaar geleden echt niet verwacht', vertelt Berend aan Derk. 'Ik ging door een zware periode. Ik had een burn-out, ik lag in scheiding en mijn familie liet me in de steek. Niet vanwege verwijten, maar het leek alsof zij het er nog moeilijker mee hadden dan ik.'

Speeddate bij de kapper

Toch had Berend weer behoefte aan contact. 'Ik ben nu kaal, maar ik zag er woest uit en moest nodig naar de kapper', vertelt hij verder. 'De kapper in Appingedam startte een actie om mensen die alleen zijn de mogelijkheid te geven om te speeddaten. Ik had niks te verliezen en heb mij aangemeld.'

'Ik kwam te laat die avond', lacht Berend. 'Iedereen in de ruimte keek mij aan, maar ik keek eigenlijk alleen naar haar.' Hij wijst naar de stralende Dineke,die nu naast hem zit. 'Het voelde meteen goed en na tien minuten praten wisten we al heel veel van elkaar.'

Na tien minuten speeddaten was ik om Dineke - Gelukkig in de liefde

Niet kaal, geen baard, niet gescheiden

Voor Dineke was het niet meteen liefde op het eerste gezicht. 'Ik ben vijf jaar alleen geweest nadat mijn man is overleden', vertelt ze.

'Ik wilde niet dat mijn toekomstige partner op hem zou lijken. Dat betekent dat hij niet kaal mocht zijn, geen baard mocht hebben en niet gescheiden mocht zijn. Dat was hij allemaal, dus ik zag het niet zitten. Maar ook ik was na tien minuten om.'

Acht dagen

'En hoelang hebben jullie nu verkering?' vraagt Derk. Ze kijken elkaar aan en beginnen te lachen. 'Acht dagen nu', zegt Berend. 'En iedereen mag het weten!'