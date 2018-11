Delfzijl zet kettingzaag in honderden zieke essen

In Woldendorp worden de komende weken in totaal 150 zieke essen gekapt. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De gemeente Delfzijl begint maandag met de kap van ruim 750 zieke essen. De bomen kampen met de essentaksterfte, waardoor ze uiteindelijk bijna allemaal dood gaan.

Het gaat om de meest risicovolle exemplaren. Fietsers, wandelaars en automobilisten kunnen gevaar lopen, als een boom vlak langs de weg staat plotseling omvalt of takken naar beneden vallen.

Kaalslag

De essentaksterfte is een agressieve en progressieve schimmelziekte. Het verspreidt zich via de lucht en er is op dit moment geen behandelmethode voor.

De bomenkap start maandag in Woldendorp. Daar worden de komende weken in totaal 150 zieke essen gekapt die acuut gevaar vormen. Een kaalslag voor het dorp, vooral aan de oostkant.

Inwoner Theo Nijland praat namens de inwoners met de gemeente over de operatie: 'Het is zonde dat ze worden gekapt, maar we weten dat er een plan ligt om er nieuwe bomen voor terug te laten komen. Dus voor mij is het acceptabel.'

Dode takken

De bomen die aangetast zijn, vallen goed op. 'Je ziet het vooral aan de takken hoog in de boom. Als er geen zaadjes meer aan zitten, zijn ze dood en kunnen ze naar beneden vallen. Vooral langs voet- en fietspaden is dat gevaarlijk', vertelt Nijland.

De gemeente Delfzijl zit met de sterfte in de maag, want het zorgt de komende jaren voor 640.000 euro aan extra kosten. Eén gelukje: door de warme, droge zomer grijpt de ziekte minder snel om zich heen. Daardoor hoeven minder bomen gekapt te worden.

Jaarlijkse controle

Na Woldendorp zijn Wagenborgen, Meedhuizen en Tuikwerderrak aan de beurt. Naar verwachting is de gemeente in februari 2019 uitgezaagd. Voorlopig, want de essen worden elk jaar geïnspecteerd. Risicovolle bomen kunnen daarna alsnog worden gekapt.

Delfzijl heeft in totaal bijna 15.000 essen. Zo'n tachtig procent daarvan kampt in meer of mindere mate met de ziekte. Uit onderzoek en ervaring uit het buitenland blijkt dat slechts tien procent van de essen de ziekte overleeft.

