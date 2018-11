Expeditie Grunnen maakt kerstfoto

De ene dag verwelkom je Sinterklaas en de volgende dag doe je een kerstfotoshoot. Het team van Expeditie Grunnen werd gevraagd om op de foto te gaan in een kerstschuur in Ulrum bij Gera Tuma. Je kunt immers nooit te vroeg zijn met je kerstkaart!

Ook rijdt het busje langs Matty Kooi, die het Expeditie Grunnen-busje heeft gehaakt. En dat niet alleen, ze heeft ook heel creatief een kikker gemaakt met bloempotten voor Derk. Naam: Derk de Kikker.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Wietse Jager met zijn mooie schip 'Orca' in Ulrum

- Metaaldetector in Leens

- Hoe druk is de weg in Mensingeweer?

- Hoe denkt men over de verkiezingen in Haren?

- Liefde gevonden door speeddate bij de kapper

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!