Donar laat geen spaan heel van BAL; vizier nu gericht op Spirou

Jordan Callahan is Robin van Heukeleom te snel af in de thuiswedstrijd van Donar tegen BAL

Donar boekte zondagavond in Weert een verpletterende 60-105 zege tegen het nog puntloze BAL oftewel Basketbalacademie Limburg. Nu kan de ploeg van coach Erik Braal toeleven naar de kraker van aanstaande dinsdag tegen het Belgische Spirou.

Do-or-die

Een echte do-or-die wedstrijd. Als Donar wint, zijn ze door in Europa. Bij een nederlaag is het avontuur in de FIBA Europe Cup ten einde. Deze wedstrijd is live te volgen via de website van RTV-Noord met een livestream en liveblog.

Op de bank

In het duel tegen de Limburgers kwamen Teddy Gipson, Shane Hammink en Tim Hoeve overigens uit voorzorg niet in actie. Deze drie spelers kampen met kleine pijntjes waardoor ze aan de kant bleven. Tegen Spirou zijn ze volledig inzetbaar.

Tweede

Bij rust was het verschil in het duel met BAL al opgelopen tot 24 punten: 28-52. Topscorer aan de kant van de gasten was Jason Dourisseau met 20 punten, Sean Cunningham was goed voor dertien punten. Donar staat tweede in de Dutch Basketball League met veertien punten uit acht wedstrijden. Koploper is het ongeslagen Landstede Zwolle.

Tevreden

Coach Erik Braal was tevreden over de prestatie van zijn team in Weert. 'We hebben heel gefocust gespeeld, daar ben ik blij mee,' aldus Braal. 'In het eerste kwart moesten we even op gang komen (13-18 red.), maar daarna hebben we overtuigend afstand genomen.'

