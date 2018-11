Verkeerslichten Julianaplein werken weer (update)

De verkeerslichten bij het Julianaplein in Groningen doen het weer.

De lichten vielen maandagochtend uit en Rijkswaterstaat verwachtte dat de problemen tot na de ochtendspits zouden duren, maar tegen acht uur deden de lichten het weer.

Rijkswaterstaat houdt verkeersregelaars achter de hand en na de ochtendspits wordt nog eens goed naar de verkeerslichten gekeken.

Tweede keer

Het is de tweede keer binnen 24 uur dat het probleem zich voordoet. Zondagmiddag was een defect in een schakelkast de oorzaak. Dat lijkt nu ook weer het geval, zegt Marleen Wilschut van Rijkswaterstaat.

Bij het Julianaplein komen de A28 en de A7 samen. Het staat bekend als het drukste verkeersknooppunt van Noord-Nederland.

