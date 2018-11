Rondje Groningen: even minder trots op Stad

Even minder trots zijn op Stad vanwege de Sinterklaasintocht, genieten van de rust omdat de toeristen wegblijven en een politieke partij die de museumbrug blokkeert. Dat en meer in Rondje Groningen.

1) Oranje boven

Laten we dit keer eens beginnen met een fraaie lucht.

2) 'Laat de Eemshaven geen locatie zijn voor kernenergie'

Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) signaleert de hernieuwde roep om kernenergie de afgelopen weken. In een opiniestuk in het Dagblad is ie duidelijk: 'Schrap de Eemshaven als mogelijke vestigingslocatie. Maak van Groningen niet opnieuw een wingewest.'

3) Anti-zwarte piet demonstranten blikken terug

Op de website doorbraak.eu blikken anti-zwarte piet demonstranten terug op de intochten afgelopen weekend, inclusief die in Groningen. 'Zonder de aanwezigheid van de politie hadden de hooligans zeker meer gedaan dan alleen eieren gooien, ons beledigen en proberen onze actieborden af te pakken', aldus de actievoerders.

4) Even niet trots op Stad

DvhN-journalist Esther van der Meer blikt ook terug. 'De hoop op een prachtige Sinterklaasintoht én ruimte voor het democratische demonstratierecht, bleek al snel ijdel.'

5) Blokkeerpartij

Deze verkiezingscampagne kan je niet om GroenLinks heen. Letterlijk.

6) D66 gebruikt bezoek Jetten

D66 Het Hogeland rekent zich nog even rijk met het bezoek van fractievoorzitter Rob Jetten afgelopen weekend - en maakt er natuurlijk campagnemateriaal van.

Ook in het Westerkwartier liep de fractie weg met het bezoek.

7) Waarom is Groningen zo impopulair bij toeristen?

Groningen zó impopulair bij toeristen? Smeerling Antiek heeft een idee waarom. Hij is niet de enige.

8) Oostwolders: 'Fietsroute Plus moet langs noordzijde A7'

Inwoners van Oostwold (Leek) leggen zich niet neer bij het advies aan Provinciale Staten om de nieuwe fietssnelweg tussen Groningen en Leek aan te leggen aan de zuidkant van de A7, zo schreven wij twee weken geleden.

Vandaag hebben de Oostwolders een video gemaakt over de fietsroute. Bekijk hem hieronder:

