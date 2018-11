Deel dit artikel:













Busdienstregeling gaat op 9 december op de schop (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Andere vertrektijden, extra ritten op drukke lijnen en er wordt geschrapt in rustige lijnen. Dat is in één zin de nieuwe busdienstregeling van Qbuzz, die op zondag 9 december ingaat.

De meeste nieuwe vertrektijden zullen enkele minuten verschillen met de oude. Qbuzz wil zo aansluiten bij de drukte op de weg en het gebruik van de bus. Extra ritten Op verschillende lijnen komen extra ritten. Bijvoorbeeld op de Qliner tussen Groningen en Emmen die ook om 1.00 uur 's nachts nog gaat rijden. De Qliner tussen Groningen en Assen gaat ook in het weekend rijden en later op de avond. Ook worden de lijnen tussen Leek en Lewenborg en tussen Groningen en Oosterwolde uitgebreid. Lauwersoog Op de buslijn 163 tussen Groningen en Lauwersoog wordt daarentegen geminderd. Onderweg zal op minder haltes worden gestopt. De volledige nieuwe dienstregeling is te vinden op www.qbuzz.nl.