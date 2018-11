Podcast De Koffiecorner #3: 'Wanneer gaat Sarèl de Jong tegen een man vechten?'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Onderwerp van gesprek is onder andere kickbokster Sarèl de Jong, die afgelopen weekend in MartiniPlaza de wereldtitel van Enfusion op het Glorious Heroes Gala pakte. Verslaggever Henk Elderman volgt haar sinds het begin van haar loopbaan en praat daarom mee.

-Martin Drent: 'Sarèl doet me denken aan Mohammed Ali!'

-Henk Elderman: 'Wanneer wordt het tijd dat Sarèl tegen een man gaat vechten?'

-Niiwino Geertsema: 'Er was een moment dat ik dacht: hij gaat me slaan. Hij werd helemaal gek.'

-Martin Drent: 'Ik zie Padt en Hateboer nog wel terugkeren in Oranje.'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hieronder te beluisteren.

