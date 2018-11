Analyse verkiezingen Groningen: Een echte clash ontbreekt

'De laatste twee weken, dan komt het echt op stoom.' Dat is door meerdere politici uitgesproken in de aanloop naar woensdag 21 november. Inmiddels kunnen we de conclusie trekken dat het nooit écht op stoom is gekomen. Deze verkiezingen missen een groot thema. In het verleden was er politieke strijd rondom de bouw van het Groninger Forum of de mogelijke komst van een tram. Die s

trijd is er nu niet, want er is geen thema om flink om te strijden.Veel partijen zijn het vooral met elkaar eens, althans tijdens de debatten die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Een echte clash heb ik niet kunnen ontwaarden. Hier en daar waren er wel gefronste wenkbrauwen, maar daar bleef het ook bij.

Misschien is het voor de inwoners van de nieuwe gemeente Groningen juist wel goed dat er sprake is van eensgezindheid. Voor de media is dat eerlijk gezegd minder interessant, je zoekt toch naar een nieuwsdraadje. Die vind je minder snel als de rijen zich sluiten. En eerlijk is eerlijk; een flinke clash is altijd welkom.

Plan reanimeren

Hoor je dan alle partijen hetzelfde zeggen? Nee, uiteraard zijn er verschillen. Partijen profileren zich op andere thema's. Zo hoor je de Partij voor de Dieren veel over het belang van biodiversiteit, probeert de PvdA het politiek afgeschoten plan voor basisbanen te reanimeren, de VVD zet zichzelf neer als dé partij die banen creëert en nieuwkomer PVV is wars van projecten die veel geld kosten.

Fluitje van een cent

Na afloop van meerdere debatavonden zou je denken dat de formatie van het nieuwe college een fluitje van een cent is. Veel partijen zijn het tenslotte op hoofdlijnen met elkaar eens. Maar het wordt natuurlijk pas interessant als er op detailniveau gekozen moet worden.

Zo wil de SP dolgraag vastleggen dat projectontwikkelaars, die aan nieuwbouwprojecten beginnen, in hun plannen 35% aan sociale huurwoningen intekenen. Maar zou de partij dat percentage ook willen afschaffen of drastisch verlagen in ruil voor een hervorming van de thuiszorg? Of wil de SP de hervorming van de thuiszorg laten vallen in ruil voor een plek in het college?

Strijd om het pluche 2.0

In die formatieperiode zal het geven en nemen zijn. Plat gezegd in sommige gevallen: koehandel. Hoe leuk zou het zijn als we getuige van de onderhandelingen kunnen zijn? Misschien gaan de verkiezingen dan alsnog leven onder de inwoners. Een verkiezingsstrijd 2.0, de strijd om het pluche. Misschien zorgt dat wel voor lange wachtrijen, tot op het bordes van het stadhuis.

In Haren hebben ze ervaring met openbare collegeonderhandelingen. Daar pasten ze dat al toe bij de vorming van het college in 2014. Dat college is overigens wel twee keer uit elkaar gevallen.



Er is dus nog een kans om de verkiezingen echt op stoom te laten komen. Laat ons er allemaal bijzitten tijdens de onderhandelingen. Een mooi goedmakertje voor deze tamme verkiezingsperiode.

