Groningers praten maar moeilijk over de dood

Twee op de drie Groningers bespreken de dood niet met hun ouders. Als ze dit nog niet hebben gedaan, is de meest genoemde reden dat ze wachten tot het overlijden onvermijdelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartonderneming Monuta.

Volgens de onderzoekers vermijden ouders en (volwassen) kinderen het gesprek over de dood omdat ze elkaar in bescherming nemen.

Wet van de dubbele bescherming

Dit wordt de 'wet van de dubbele bescherming' genoemd: ouders beschermen hun kinderen en kinderen beschermen hun ouders, zeggen de onderzoekers. 'Enerzijds komt dit doordat kinderen niet na willen denken over het verlies van een ouder'.

Bang

'Anderzijds kunnen kinderen bang zijn dat ouders denken dat ze zitten te wachten op hun overlijden of hen oud vinden en dus bijna dood. Ouders willen hun kinderen niet belasten met verdrietige zaken zoals hun overlijden', aldus de onderzoekers.

Van de respondenten die het afscheid wel bespreekbaar hebben gemaakt, heeft 88 procent de partner op de hoogte gebracht. Slechts 39 procent van de kinderen blijkt op de hoogte te zijn van het afscheid van hun ouder.

Onverwachts

Toch zijn het vaak de kinderen die uiteindelijk een deel van een afscheid zullen regelen of één van de ouders bijstaan. De vraag is of zij dan weten wat er moet gebeuren als een van de ouders onverwachts komt te overlijden.