Werkstraffen geëist tegen jongens die fikkie stookten in de wc van de school

Voor de brandstichting op het Harens Lyceum, waardoor het gebouw moest worden ontruimd, is tegen vier jongens van 15 en 16 jaar werkstraffen tot 100 uur geëist.

Omdat de jongens nog een blanco strafblad hadden, eiste de officier van justitie dat de helft van de straf voorwaardelijk moet zijn.

Toiletpapier

De jongens staken op 9 april van dit jaar in de wc het toiletpapier in brand. De brandweer rukte uit met een bluswagen en een hoogwerker. Het gebouw aan de Kerklaan in Haren werd kort na het middaguur ontruimd. De lessen van die middag vervielen.

Veel erger af kunnen lopen

De officier van justitie vond dat de jonge brandstichters met dit gedrag gevaar veroorzaakten voor alle aanwezigen op school. 'Het had veel erger kunnen aflopen'.

Duizend euro

Naast de werkstraf eiste de officier dat dit viertal de schadevergoeding van duizend euro moet betalen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

