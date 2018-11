Lopend Vuur: Ik praat niet graag over mijn uitvaart

Over je uitvaart praten, blijkt een teer onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de volwassen Groningen met hun ouders het afscheid van die ouders nog niet besproken hebben.

Ouders en kinderen vermijden het gesprek omdat ze elkaar in bescherming willen nemen en niet willen belasten met verdrietige zaken.

Hoe ga jij hier mee om? Vind je het ook lastig om het afscheid te bespreken met dierbaren?

Praat mee!

Praat mee op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Vliegveld Eelde verdient onze steun

Was onze stelling afgelopen vrijdag. 77 procent van de 3432 stemmers is het ermee eens.