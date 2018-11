Voorvrouw CDA Stadskanaal stopt wegens 'persoonlijke omstandigheden'

Fractievoorzitter Marianne Berndt van het CDA in Stadskanaal houdt het raadslidmaatschap voor gezien. Berndt die als nieuwkomer lijsttrekker en fractievoorzitter werd, geeft 'persoonlijke omstandigheden' aan als reden om te stoppen.

'Het is prachtig werk, maar als je het niet voor de volle honderd procent kunt doen, moet je keuzes maken', zegt Berndt. 'De thuisfactor speelde een grote rol bij mijn besluit. Ik kan het niet invullen zoals ik het zelf zou willen. Dan is het beter om te stoppen.

Toekomst

Berndt zegt het jammer te vinden dat ze stopt. 'Natuurlijk, want ik vond het leuk. Maar soms heb je bepaalde zaken niet in de hand. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik heb eraan mogen ruiken en misschien keer ik ooit terug.'

Opvolger?

Het is nog niet bekend wie Berndt opvolgt als fractievoorzitter. 'Dat wordt later bekendgemaakt.' Wie Berndt als raadslid vervangt, is hoogstwaarschijnlijk Agnes Wubs-Kramer. Zj is de eerstvolgende op de kieslijst van het CDA. Mocht zij ervan af zien, dan keert oud-raadslid Peter Gelling terug in de Knoalster gemeentepolitiek.