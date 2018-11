Fritzi van Geachte Muizenpoot uit Garnwerd hoog in Boeken Top 10

Ze deed het met schrijver Remco Campert en met kunstenaar Matthijs Röling maar werd bekend met de dichtbundel Geachte Muizenpoot. Dichteres Frederike Harmsen van Beek kende een een bewogen leven. Haar biografie vindt gretig aftrek.

'De Hemelse Mevrouw Frederike', zo heet de biografie over dichteres Frederike Harmsen van Beek, die lange tijd in Garnwerd woonde. De biografie over 'Fritzi' zoals vrienden haar noemden, verscheen onlangs en staat inmiddels hoog in de Boeken Top 10.

Flodderdiva van de jaren zestig

'De flodderdiva van de jaren zestig' is een andere titel die de in 1927 in Blaricum geboren dichteres Frederike Harmsen van Beek kreeg. Ze groeide op in een welgesteld gezin.

Haar ouders waren de makers van de bekende Flipje Tiel-strips die tot in de jaren '50 verschenen. Frederike doet voor het eerst van zich horen als ze op 26-jarige leeftijd in de leegstaande villa Jagtlust in Blaricum gaat wonen.

Villa Jagtlust

'Villa Jagtlust had een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars, filmers, schrijvers,' vertelt Maaike Meijer, schrijfster van de biografie. 'Remco Campert, met wie ze trouwde, was met zijn entourage vaak te vinden in Jagtlust.' Over het verblijf van de Amsterdamse kunstenaars deden de wildste geruchten de ronde.

Fritzi met haar toenmalig echtgenoot Remco Campert

Een literaire sensatie

In die periode debuteert Harmsen van Beek met de dichtbundel 'Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten'. Volgens biografe Meijer was de bundel een echte literaire sensatie. De eigenzinnige gedichten van Harmsen van Beek zijn niet de meest toegankelijke.

'Veel van haar gedichten zijn behoorlijk moeilijk,' zegt de biografe. 'Mijn theorie is dat dat kwam doordat ze in haar jeugd veel nare dingen heeft meegemaakt. Haar gedichten waren een plek om dat te verwerken. Ze bouwde en soort schuilplaats in de poëzie.'

Naar Garnwerd

Begin jaren '70 verhuist Harmsen van Beek naar Garnwerd. Villa Jagtlust moest worden ontruimd. 'Zij was in die tijd niet goed in staat om voor zichzelf te zorgen. Vrienden van haar vonden een huisje in het hoge noorden,' legt Meijer uit.

'Ze wilde daar aanvankelijk helemaal niet wonen. Het was een krot maar ze heeft er toch wat van gemaakt en bouwde er ook weer een vriendenkring op.'

Matthijs Röling uit Ezinge

Een van die vrienden was kunstenaar Matthijs Röling uit Ezinge. Met hem kreeg zij een liefdesrelatie. 'Dat was eigenlijk de langste en beste relatie die Harmsen van Beek heeft gehad', meent de biografe.

Biografe Maaike Meijer

'Dat kwam vooral omdat hij haar niet wilde veranderen of verbeteren. Ze had voortdurend mensen om haar heen die haar netjes wilden maken. Matthijs niet maar die was net als haar een bohemien.'

In 2009 stierf Frederike Harmsen van Beek op 81-jarige leeftijd in de stad Groningen.

'Hemelse Mevrouw Frederike' van Maaike Meijer is verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij.