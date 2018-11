Verkiezingen Het Hogeland: Wat 'n boudel

Heeft de kiezer nog oud zeer? En wat te denken over dat nieuwe jongetje en meisje in de klas? Eén ding is zeker: er komt een boel samen in Het Hogeland.

Zo'n vijf jaar geleden is de eerste stap gezet voor de herindeling tussen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De gemeenten die volgend jaar samen Het Hogeland vormen.

In Plaats Melkema keken raadsleden van de zeven gemeenteraden (toen ook nog Delfzijl, Appingedam en Loppersum) elkaar wat onwennig aan. Maar over één ding waren ze het eens: ze moeten samen een blok gaan vormen op het gebied van economie, toerisme en de aardbevingsproblematiek. Van de zeven bleven de vier eerder genoemde gemeenten over. Want de anderen zagen zo'n 'supergemeente' of G7 niet zitten.

Er zijn veel bergen verzet om te komen tot deze herindeling. Nu is het zover. Over bergen gesproken: het leek wel alsof de gemeenten nog een berg met geld in de kas hadden liggen. De afgelopen tijd zijn er behoorlijk wat grote projecten gestart. Maar de goed draaiende economie kan er ook wat mee te maken hebben.

Een greep uit de projecten

In Eemsmond wordt het centrum aangepakt en zijn er nieuwe stations in Roodeschool en Eemshaven gekomen voor de Borkumlijn. In de Marne willen ze een Werelderfgoedcentrum bouwen en komt er een nieuw miljoenen kostend kindcentrum in Leens. In Bedum krijgt het centrum een opknapbeurt.

In Winsum is de gemeente, nadat het jarenlang een braakliggend terrein is, bezig met de ontwikkeling van het Boogplein. Hier zijn enthousiaste ondernemers en een wethouder met uithoudingsvermogen voor verantwoordelijk. Het lijkt erop dat er in het nieuwe jaar een eerste steen gelegd gaat worden. Ook staat er een nieuw kind- en zorgcentrum gepland in het dorp. Even buiten Winsum wordt een nieuw sportpark gerealiseerd.

Verlanglijstje

Naast al deze projecten heeft een aantal gemeenten ook nog een wensenlijstje. Zo wil ook Bedum een nieuw sportpark. Een nieuwe raad mag hierover een beslissing nemen.

Inwoners zullen dan ook letten op wat de partijprogramma's schrijven over de projecten in de buurt. De nieuwe VVD-lijsttrekker nam daar een hard standpunt in. Door sommige projecten kan een streep, zoals De Tirrel in Winsum, zei hij eerder. De partij wil daardoor lage belastingen creëren. Maar dat standpunt zorgt voor ophef, zelfs binnen de eigen partij.

En die belastingen, dat is bij alle partijen een punt van discussie. Want wie krijgen de hoge en wie de lage lasten als het gaat om de Onroerendezaakbelasting (ozb) of afvalstoffenheffing?

De raad van De Marne staat als harmonieus bekend. Dat betekent niet dat ze daar stil zitten. Ze willen een Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog bouwen, maar het project is uitgesteld omdat het gebouw te hoog was voor het gebied. Het is de vraag hoe een nieuwe raad daarmee omgaat.

Traditie

Van oudsher zijn de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum erg christelijk. Het is dan ook de vraag hoe de nieuwelingen het gaan doen. En voor de SP, die tot nu toe alleen in Eemsmond actief was, zal het misschien wel voelen als de eerste keer naar school gaan. Wat gaan de anderen van mij vinden? Kan ik vriendjes maken bij bijvoorbeeld coalitieonderhandelingen?

Lijsttrekker Linda Visser heeft goede hoop, zei ze tijdens het slotdebat. Want ze merkte tijdens de campagne steun uit alle hoeken van de nieuwe grote gemeente.

Rommel bij gemeentebelangen

En dan nog even het verleden. Vier kopjes koffie. Ze bleven onbenut in Bedum. Gemeentebelangen besloot na de vorige verkiezingen de vier raadszetels leeg te laten. De reden destijds: de raadsleden waren teleurgesteld dat ze niet in de coalitie kwamen. Het is de vraag of de inwoners in het stemhokje dit deze partij kwalijk nemen.

Dat Bedum daarom geen oppositie had, was merkbaar. Omwonenden die tegen nieuwbouw van een school zijn op een andere locatie, hadden wel een oppositiepartij kunnen gebruiken. Evenals omwonenden die tegen de omlegging van het Boterdiep zijn.

Ook in Winsum rommelde het bij Gemeentebelangen. Partijgenoten konden niet met elkaar door één deur stapten één voor één op. Ook de collegepartners verloren het vertrouwen en de partij werd uit de coalitie gezet. Wat 'n boudel.

Terugkijken?

Terugkijken heeft volgens Gemeentebelangen-lijsttrekker Eltjo Dijkhuis geen zin. Hij wil geen 'poppenkast' meer. Volgens hem heeft de partij maatregelen genomen. De partij is in Eemsmond al jaren een stabiele factor en vertegenwoordigd in het college.

Dat er geen problemen ontstaan, is natuurlijk niet uit te sluiten. Voor geen enkele partij. Maar dat mag geen reden zijn om niet naar de stembus te gaan. Zoals een jongere tijdens één van de debatten zei: 'Niet stemmen is niet zeuren.'