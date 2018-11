PvdA wil meer onderzoek naar bevingsbestendigheid windturbines

De PvdA in Delfzijl vindt dat er beter gekeken moet worden naar de aardbevingsbestendigheid van de nieuw te bouwen windturbines rond de zuidelijke dorpen.

De partij is er niet gerust op dat hier genoeg onderzoek naar is gedaan.

'Onverantwoord'

Het Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl trok hier maandag over aan de bel bij de gemeente en de Provincie. Volgens de inwoners uit onder meer Meedhuizen, Wagenborgen en Nieuwolda is de bouw van de turbines vlakbij de dorpen onverantwoord, nu blijkt dat volgens de nieuwste plannen van de Nationaal Coördinator Groningen bijna alle woningen in Meedhuizen mogelijk versterkt moeten worden.

Windpark Delfzijl Zuid wordt uitgebreid met 16 turbines met een tiphoogte van tweehonderd meter. Windpark Geefsweer beslaat 18 turbines. Tegen de plannen loopt op dit moment een beroep bij de Raad van State.

Weinig problemen

In de milieueffectrapportages van beide parken wordt niet uitgebreid ingegaan op het aardbevingsrisico. In de rapportage voor Uitbreiding Zuid staat dat er geen problemen vallen te verwachten, uitgaande van de huidige intensiteit van de bevingen in Nederland. Bij het opstellen van het mer-rapport van Geefsweer (mei 2017) was de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) nog niet bekend. Wel wordt die richtlijn toegepast voor de nieuwe windturbines.

Dat is te kort door de bocht, volgens raadslid Janny Volmer van de PvdA. Die wil van wethouder IJzebrand Rijzebol weten of deze rapportages bijgesteld dienen te worden. Ook wil Volmer weten hoe de ongerustheid onder de inwoners weggenomen kan worden, als er geen aanvullend onderzoek wordt gedaan.

Wethouder Rijzebol laat weten de vragen uit te zoeken. Hij hoopt op korte termijn met antwoorden te komen.