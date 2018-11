Veendammer sportcafé Sportplein leukste voetbalkroeg van Stad en Ommeland

Sportcafé Sportplein in Veendam doet binnenkort een gooi naar de titel Leukste Voetbalkroeg van Nederland.

Het Veendammer café werd maandag door Fox Sports uitgeroepen tot de leukste voetbalkroeg van Stad en Ommeland. Via internet is per provincie een leukste voetbalkroeg gekozen. In totaal zijn bijna dertienduizend stemmen uitgebracht.

Sportcafé Sportplein bevindt zich sinds 2009 in het Indoorcentrum in de Parkstad, dat bestaat uit de Sorghvliethal en de Parkstadhal. Onlangs is het etablissement grondig verbouwd.

Eretribune

In het programma de Eretribune van Fox Sports wordt op 1 december de landelijke winnaar bekend gemaakt van de verkiezing.