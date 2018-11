Even niet overvaren met de fietspontjes van het Oldambtmeer

Wilt u binnenkort met de frisse herfstwind op de wangen door het Groninger landschap fietsen, mijd dan de fietspontjes in Beerta en Oostwold. Beide pontjes zijn buiten werking en zijn met kettingen aan de oevers vastgemaakt.

Oostwold



Het pontje in Oostwold, waarmee je van de Nieuweweg in Oostwold naar woonwijk Het Riet in Blauwestad kunt komen, heeft technische problemen. 'Het mechanisme om het pontje voort te trekken is kapot', laat de gemeente Oldambt weten.

Een extern bedrijf gaat het mechanisme repareren. Wanneer precies is nog niet duidelijk. De gemeente krijgt dat naar alle waarschijnlijkheid deze week te horen.

Beerta



Het pontje in Beerta brengt je normaal gesproken van de ene naar de andere kant van het Reiderdiep. Het is bij de gemeente Oldambt niet bekend wat daar precies aan de hand is.