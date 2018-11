Nieuwe campagne tegen kindermishandeling gestart: 'Praat erover!'

'Let op de kleine dingen'. Dat is de kern van een nieuwe jongerencampagne in de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren die aandacht vraagt voor kindermishandeling.

De campagne markeert de start van de Week tegen Kindermishandeling.

Onder de noemer 'Hoe kun jij het verschil maken voor een vriend(in) die het thuis niet fijn heeft' vragen ze kinderen en jongeren alert te zijn op signalen van kindermishandeling. Twee filmpjes voor social media en een postercampagne moeten daarbij helpen.

Moeilijk te herkennen

De campagne wijst jongeren erop dat kindermishandeling vaak moeilijk te herkennen is; kleine veranderingen kunnen veelzeggend zijn. Iemand die opeens heel stil is. Of juist heel agressief. Een klasgenootje dat nooit lunch van thuis meeneemt naar school.

'Of na school niet thuis wil afspreken en elke dag tot heel laat op straat blijft hangen. Dingen waarbij je voelt dat er thuis misschien iets niet helemaal goed zit,' zo staat op de site Veilig Thuis Groningen.

Zelf in actie

Jongeren die denken dat het mis is bij een vriendje of vriendinnetje thuis kunnen Veilig Thuis bellen. Die organisatie denkt dan mee over eventuele hulp. Maar de campagne roept ook op zelf in actie te komen:

'Valt jou iets op? Praat er dan over. Deel je zorgen of twijfels. Met hem of haar, met je pa en ma, je juf, meester of docent.'

Kindermishandeling voorkomen

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen van Groningen: 'Deze campagne sluit goed aan bij onze inspanningen om samen met de partners kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Zoals het geven van voorlichting op scholen, het organiseren van themabijeenkomsten voor ouders en kinderen en het begeleiden van risicogezinnen.'

De jongerencampagne is gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, Veilig Thuis Groningen, WIJ Groningen, de Jongerenombudsman en Jimmy's.

Tijdens de 'Week tegen kindermishandeling' en de daarop volgende 'Week tegen geweld', zijn er diverse activiteiten in Stad en provincie.

