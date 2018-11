Asscher: 'Minister voelt wel wat voor subsidie Eurosonic'

De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat het Groningse popfestival Eurosonic Noorderslag door het rijk hoger gewaardeerd moet worden. Volgens de politiek leider van de PvdA moet Eurosonic bij de zogeheten basisinfrastructuur van de kunstbegroting horen.

Met andere woorden: het popfestival moet nu écht belangrijk gevonden worden door het een zekere subsidie toe te kennen. En niet zoals nu een subsidie uit het Fonds Podiumkunsten.

Niet vanzelfsprekend

'Iedereen heeft soms een podium nodig waarop je kan doorbreken', zegt Asscher. 'Het knappe is dat ze er bij Eurosonic in slagen om in de programmering vooruitstrevend te zijn, naar Nederlandse maatstaven maar ook van internationaal belang.'

Nederland heeft volgens hem een rijke cultuur, waar pop een onderdeel van is. 'Maar dat is niet vanzelfsprekend, er zijn anderen die op de loer liggen. Bovendien moeten dit soort festivals kunnen werken aan de programmering in plaats van zich alleen maar te maken over geld.'

Groningen voorop

Daarom heeft de PvdA in de Tweede Kamer voorgesteld om te kijken of dit in de zogeheten basisinfrastructuur van 2021 tot 2024 kan worden opgenomen.

'Dan kunnen mensen er ook zeker van zijn dat ze de komende jaren kunnen genieten van nieuwe muziek, van vooruitstrevende muziek en van muziek die je later op de hitzenders hoort maar die je voor het eerst in Groningen hebt gehoord. Dat willen we graag.'

Asscher bekent dat minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur heeft gezegd dat ze positief tegenover het voorstel staat. 'Ze voelt er wel wat voor. Dat vergoot de kans dat het wordt aangenomen. Het is Haags voor: als jullie voor stemmen, dan zal ik het gaan doen.'

