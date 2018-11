Hij was al eerder van slag maar nu staat de klok van de Martinitoren helemaal stil. Althans de zuidelijke klok doet het niet meer.

De radertjes zijn vastgelopen. De gemeente Groningen gaat de kapotte onderdelen zo snel mogelijk vervangen.

Wanneer d"Olle Grieze weer bij de tijd is, is nog onduidelijk. Tot die tijd is de moderne telefoon een goede raadgever.