Tien vrouwen trekken de kar bij de herindelingsverkiezingen

Bij de drie herindelingsverkiezingen voor de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier staan 191 vrouwen op de kieslijst. Dat komt neer op ongeveer 32 procent.

Dat is vergelijkbaar met de verkiezingen eerder dit jaar in zeven andere Groningse gemeenten.

Destijds was de gemeente Oldambt 'koploper' met 38,8 procent vrouwen op de kieslijst. De drie gemeenten die woensdag aan bod zijn, kunnen hier niet aan tippe.

Het Hogeland kent het grootste aandeel vrouwen, namelijk 34,4 procent. In Groningen gaat het om 32,3 procent, terwijl Westerkwartier de rijen sluit met 27 procent.

Mannenbolwerk?

In de drie fusiegemeenten doen in totaal 31 partijen mee. Drie daarvan hebben meer vrouwen dan mannen op de kieslijst. Twee partijen in Groningen spannen de kroon: bij de SP en Partij voor de Dieren is 53,3 procent vrouw. De VVD in Het Hogeland haalt 52,9 procent.

Daartegenover staan vier partijen waar nog geen 20 procent op de kieslijst vrouw is. Het CDA in Het Hogeland heeft met 11,8 procent de laagste score, gevolgd door de PVV in Groningen (14,3 procent), de Sportparij in Groningen en de ChristenUnie in het Westerkwartier (beiden 18,5 procent).

Lijsttrekkers

Maar wat zeggen de cijfers? Want staan de vrouwen ook op een verkiesbare plek? In totaal zijn er tien vrouwelijke lijsttrekkers: vijf in Groningen, drie in Het Hogeland en twee in Westerkwartier.

Vrouwen in de top-5

Als we kijken naar de top-5 op de kieslijsten, dan zijn bij deze acht partijen meer vrouwen dan mannen vertegenwoordigd:

Het Hogeland: GroenLinks, SP en PvdA;

Groningen: GroenLinks en VVD;

Westerkwartier: CDA, VVD en PvdA.

Alleen bij de PVV in Groningen is de gehele top-5 man.

Lees ook:

- Vrouwen in de politiek: 'Op mijn zeventiende stond ik al op de lijst'