'Wees blij dat je in een land leeft waar je stemrecht hebt'

De verkiezingen staan voor de deur en dat betekent dat de stemgerechtigden hun stempel kunnen drukken, of er juist voor kunnen kiezen om dat niet te doen. Oud-burgemeester Siepie de Jong van Leek houdt een pleidooi voor het eerste.

Indrukwekkende oefening

Afgelopen weekend vond in Zuidwolde de grootste aardbevingsoefening ooit plaats. Een van de 'slachtoffers' tijdens die oefening van afgelopen zaterdag was Zuidwolder Sieger de Groot. Hij vond het indrukwekkend om de beelden terug te zien en geeft in de studio zijn visie op de 'leerzame' oefening.

Stemming in Stadskanaal

De vierkante rotondes verdwijnen uit Stadskanaal. De zogeheten viertondes waren bij de aanleg mikpunt van kritiek. Maar nu de Stadskanaalsters er eindelijk aan zijn gewend, wil de gemeente weer van die kruispunten af.

Verslaggever Ronald Niemeijer peilde vandaag de stemming in Stadskanaal...



Wees blij met stemrecht

Bijna 60 procent van alle stemgerechtigde Groningers mag stemmen. Maar de kans dat ze dat op 21 november allemaal gaan doen is niet groot. Hoe belangrijk is het eigenlijk om naar de stembus te gaan?

Mevrouw Siepie de Jong - oud-staatssecretaris, 21 jaar lang de burgemeester van Leek geweest en namens de PvdA nog altijd actief als lid Gewestelijk-bestuur - vertelt.





Een erotische poster

Maandagavond gaat de nieuwe show van Laura Vygi in première in de binnenstad. Ze is een van de bekendste Nederlandse jazz-zangeressen. Verslaggever Ronald Niemeijer bewaart goede herinneringen aan haar.

En dan vooral aan de Playboy-poster van haar, die hij vroeger boven zijn bed had hangen...



