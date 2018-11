Verdubbelde N33 moet meest duurzame weg van Nederland worden

De N33 tussen Zuidbroek en Appingedam moet de meest duurzame rijksweg van Nederland worden. De komende jaren wordt de weg verdubbeld.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) wil net als negen andere partners dat de aanleg en het onderhoud van de weg '100 procent energieneutraal en 100 procent circulair gebeurt.'

Houten verkeersborden

Bij aanleg van de weg moeten onder andere grondstoffen worden hergebruikt. Zo denkt de organisatie over verkeersborden van hout en hectometerpaaltjes van biocomposiet. Ook worden slipblokken uit de Eems Dollard gebruikt bij de aanleg van de weg.

'We willen heel veel gebruik maken van natuurlijke materialen', zegt Gräper. Ook wil Gräper aan de randen van de weg duurzame energie opwekken, 'om een deel van de energie die nodig is bij het aanleggen van de weg te compenseren.'

Extra kosten?

Wat de eventuele extra kosten van het zo duurzaam aanleggen van de weg zijn, weet Gräper nog niet. 'We zijn aan het kijken in hoeverre we dit binnen de budgetten die er zijn kunnen realiseren. Bovendien kan je door hergebruik ook geld besparen.'

Demonstratie

Bij de ondertekening van het convenant werd gedemonstreerd door een groep Damsters. Die zijn bang dat de verbrede N33 ervoor zorgt dat Appingedam onbereikbaar wordt. De nieuwe weg krijgt namelijk gedeeltelijk een andere route, en komt verder van Appingedam af te liggen.

Ook zijn de inwoners bang dat er straks meer verkeer via de nu al drukke Farmsumerweg de stad binnenkomt. Een petitie heeft tot nu toe bijna 2.000 handtekeningen opgeleverd en wordt komende woensdag aangeboden aan gedeputeerde Gräper.

